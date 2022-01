James Corden é uma das mais recentes celebridades internacionais que revela que testou positivo à Covid-19.

O apresentador de 'The Late Late Show com James Corden', de 43 anos, falou o sucedido esta quinta-feira, através de uma publicação que fez no Instagram.

"Acabei de testar positivo à Covid-19. Estou totalmente vacinado, com a dose de reforço, e é por causa disso que tenho a sorte de dizer que me sinto completamente bem", escreveu, referindo ainda o seu programa não irá para o ar nos próximos dias. "Fiquem todos a salvo. Com todo o meu amor, James x", rematou.

