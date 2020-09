Depois de ter revelado que fazia parte da edição de setembro da revista 'Cristina', Ana Garcia Martins, mais conhecida como 'Pipoca Mais Doce', recebeu um comentário que despertou a sua atenção.

"Já vi que vai manter o tacho no 'BB'... é amiga da Azeiteira", disse o internauta, falando do trabalho de Ana Garcia Martins no último 'Big Brother' onde era comentadora. Palavras que mereceram a resposta da blogger.

"Um 'tacho' depreende um factor cunha que, sinceramente, não acho que tenha sido o meu caso. Não tenho amizades nem relações privilegiadas neste meio, por isso quero acreditar que me foram buscar por terem acreditado em mim. Já apareci na revista da Cristina outras vezes e não houve nenhum 'tacho' envolvido. Acho essa leitura absolutamente redutora e preconceituosa", respondeu Ana Garcia Martins.

