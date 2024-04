O país emocionou-se com a história de Leokádia Pombo. Depois de sair do 'Big Brother', onde esteve por 21 dias, a participante moçambicana teve de voltar a encontrar um sítio para viver, dado que deixou o quarto em que dormia para entrar no reality show. Numa nova entrevista a Manuel Luís Goucha, Leokádia contou como está agora a sua vida e revelou novos detalhes sobre o que já conseguiu entretanto.

Para começar, Leokádia confessou que irá voltar já amanhã, dia 19 de abril, para o quarto que tinha arrendado antes de deixar tudo pelo programa da TVI. Durante a conversa, ainda que isso não tenha ficado claro, foi deixada a ideia de que Goucha a ajudou a pagar a reentrada neste espaço. Até agora, esteve num quarto de hotel pago pela produção do programa das tardes do canal.

Por outro lado, Leokádia ainda não arranjou trabalho mas já conta com boas notícias. Voltou a contactar o restaurante no Cais do Sodré do qual se despediu recentemente e foi-lhe dito que "as portas estão sempre abertas" e que apenas precisa de esperar algum tempo.

A ex-concorrente revelou também que lhe foi oferecido um curso de costura e em breve receberá a máquina para costurar que lhe foi prometida por Cláudio Ramos.

