Travis Barker terá sido internado devido a uma pancreatite, revelaram fontes ao TMZ.

O marido de Kourtney Kardashian, de 46 anos, foi levado de emergência para o hospital ontem pela manhã.

Atualmente, encontra-se internado no Cedars-Sinai Medical Center, na Califórnia.

O TMZ revela que o pâncreas do músico ficou inflamado devido a uma colonoscopia que fez recentemente.

A pancreatite é uma doença caracterizada por uma inflamação do pâncreas, que ocorre quando as enzimas pancreáticas, normalmente utilizadas na digestão dos alimentos, são libertadas no seu interior do, iniciando um processo de digestão do próprio órgão, conforme explica o website da Cuf.

Leia Também: Filha de Travis Barker revela foto do pai no hospital