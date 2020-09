Com o afastamento de Ana Garcia Martins como comentadora oficial do 'Big Brother - A Revolução' foram muitas as pessoas que se mostraram contra esta decisão. No entanto, e ao contrário do que inicialmente se pensava, a influencer não foi colocada de fora do projeto, pelo contrário.

Para além de continuar a ser comentadora do programa 'Extra', apresentado por Maria Cerqueira Gomes, será também Ana a apresentar o pós-gala e, portanto, a confrontar os concorrentes expulsos.

"A gala acaba, vai ser expulso o concorrente e eu serei a primeira pessoa a confrontá-lo com o mundo cá fora", notou.

"Acho que é isso que se espera de mim. É fazer um bocadinho o que já fazia como espectadora. Não é aquele formato e super estático", acrescentou, notando que o humor e o sarcasmo continuarão a marcar os seus comentários.

A novidade já tinha sido dada por Cristina Ferreira:

© Instagram/DailyCristina

Leia Também: Surpresa! Noélia será comentadora do 'Big Brother - A Revolução'