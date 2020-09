Mais uma surpresa no reality show 'Big Brother - A Revolução'. Noélia foi anunciada como comentadora oficial do programa no 'Você na TV'.

A novidade foi dada esta segunda-feira, dia 14, por Manuel Luís Goucha numa conversa com Ana Garcia Martins.

Expectante em relação ao que aí vem, a ex-concorrente do 'Big Brother' notou que irá dar sempre a sua opinião da forma mais sincera.

O que achou desta decisão?

Leia Também: 'Big Brother - A Revolução': Conheça os novos concorrentes da casa!