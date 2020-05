No verão do ano passado, Ângelo Rodrigues passou por uma das piores fases da sua vida depois de ter batalhado contra uma grave infeção, alegadamente por causa da injeção de esteroides, através da qual quase viu uma das suas pernas a se amputada. Felizmente, tudo correu pelo melhor e depois de um coma induzido o ator foi recuperando aos poucos. No entanto, parece que a guerra ainda não terminou.

Este sábado, dia 23, o artista publicou duas fotografias na sua conta de Instagram informando os fãs de mais uma intervenção.

"Hoje sou operado pela 8ª vez. *'De que forma poderia eu transformar uma experiência negativa em algo positivo?' - isto foi o farol que me guiou nos primeiros meses pós hospital. Hoje volto a reviver a 1ª experiência de isolamento contra a minha vontade. Mas não é o resultado da cirurgia que inquieta este homem com mais operações que a Lava Jato", começa por dizer.

"Hoje inicio a segunda fase de reconstrução da minha perna. Esta, que sapateou entre a vida e a morte, vai mais uma vez ser salva ao tentar-se reduzir os 27 cms do enxerto cravado na minha pele, corrigindo possíveis complicações", sublinha.

