A família de Vasco Palmeirim acaba de ganhar um novo membro. Já nasceu o segundo filho do animador da Rádio Comercial, conforme o próprio anunciou através de uma publicação na sua conta de Instagram.

"Bem-vindo, Matias", escreveu na legenda de uma ternurenta fotografia onde mostra o menino.

De recordar que o menino é fruto do casamento do apresentador com Bárbara Magalhães. Ambos já são pais de Tomás, de quatro anos.

