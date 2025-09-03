Filipa Areosa vive uma fase muito bonita da sua vida! A atriz, de 35 anos, foi mãe pela segunda vez, conforme anunciou numa bonita partilha que fez na sua página de Instagram. Na mesma é possível ver um retrato que mostra o filho mais velho, Hiro, de dois anos, com o irmão recém-nascido ao colo, cujo nome é Gaku.

"Ainda a flutuar nesta explosão de amor e occitocina... Aqui está o novo amor do Hiro e o nosso também. Conheçam o Gaku", realça na legenda da partilha.

"Tivemos o parto em casa mais lindo que poderíamos sonhar — e os nossos corações estão mais cheios do que nunca", termina.

Gaku, tal como Hiro, são fruto do casamento de Filipa Areosa com Timo, de origem alemã e japonesa.

Filipa Areosa é, oficialmente, uma mulher casada

Foi também na rede social Instagram que a artista revelou aos seguidores que ela e Timo tinham dado o nó. Numa publicação, na qual se vê o casal a saltar para a água em tom de festejo, Areosa escreveu: "O 'sim' já foi dito há muito tempo, quando decidimos construir uma família juntos. Agora só oficializamos o que já era nosso — porque 'namorado', 'parceiro', 'pai dos meus filhos' já não fazia jus. Marido, finalmente! A partir de agora podem chamar-me Senhora Batata Casada".

Numa outra partilha, Filipa deu conta que o enlace aconteceu fora de Portugal, mais precisamente em Copenhaga, na Dinamarca. "Algo velho, algo novo, algo emprestado e algo azul… Nós preferimos mergulhar no azul inteiro de Copenhaga", escreveu.

Filipa Areosa e uma pausa na vida profissional

Tendo se dedicado sobretudo à família ao longo dos últimos meses, Filipa Areosa fez uma pausa, embora que não de forma oficial, da sua carreira. O seu mais recente projeto foi a série 'Hotel do Rio', que estreou no passado mês de julho na RTP.

"O díptico 'Mal Viver & Viver Mal' estreia agora como série na RTP dia 15 de julho. Não sejam como eu que ainda não consegui ver nenhum dos filmes e vejam o 'Hotel do Rio' (não me julguem, nem a parte detrás da caixa dos cereais eu consigo ler)", referiu no Instagram.

"Hotel do Rio é a visão total dos dois filmes, 'Mal Viver' e 'Viver Mal'. Uma visão que não esconde nada e mostra coisas que não se podiam imaginar em cada um dos filmes. Na série vê-se muito mais do que nos filmes e tudo o que era nebuloso nos filmes fica transparente", disse ainda, citando João Canijo.