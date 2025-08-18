Filipa Areosa, de 35 anos, partilhou esta segunda-feira, 18 de agosto, que é uma mulher casada. A atriz publicou duas imagens onde se mostra com um véu e ainda as alianças do casamento com Timo, com quem vai ter o segundo filho.

Filipa Areosa recorreu às redes sociais para anunciar que já é uma mulher casada. Através de uma publicação no Instagram, a atriz partilhou duas fotos onde é possível ver que está com um véu, um buquê de flores e ainda a aliança. Na legenda da publicação, a artista, de 35 anos, esclareceu que deu o nó com o companheiro Timo. "O 'sim' já foi dito há muito tempo, quando decidimos construir uma família juntos. Agora só oficializamos o que já era nosso — porque 'namorado', 'parceiro', 'pai dos meus filhos' já não fazia jus", começou por dizer. "Marido, finalmente! A partir de agora podem chamar-me Senhora Batata Casada", escreveu a atriz na publicação. A vida amorosa de Filipa Areosa Filipa Areosa namorou durante cerca de cinco anos com o também ator Tiago Teotónio Pereira. O casal conheceu-se nas gravações da novela da SIC, 'Mar Salgado', em 2014, mas a relação chegou ao fim em 2019. O ator refez a sua vida amorosa ao lado de Rita Patrocínio, com quem casou e com quem tem duas filhas: Camila e Júlia. Já Filipa começou a namorar com Timo, que é "metade alemão, metade japonês" e, em 2022, anunciou que estava grávida do primeiro filho durante a gala dos Globos de Ouro ao aparecer com um justo vestido onde era possível ver a 'barriguinha'.

Em fevereiro de 2023 nasceu Hiro, agora com dois anos. Em abril deste ano, a atriz acabou por revelar também nas redes sociais que está à espera do segundo filho em comum com Timo através de um bonito vídeo publicado na sua página de Instagram.

"Ser mãe foi a maior transformação da minha vida. Cresci mais nos últimos anos do que em todos os meus 33 anos neste universo. Por isso, porque haveria de parar agora? Sei que não vai ser fácil - a maternidade nunca é - mas estou a aprender a deixar o 'fácil' para trás.

O conforto pode afastar-nos da nossa essência, e neste momento escolho o contrário. Estou a virar-me para dentro, em vez de correr para fora. Estamos a crescer outra vez. Bebé número dois a caminho", escreveu Filipa na legenda do vídeo onde é possível ver a barriga de grávida bem como o seu filho.