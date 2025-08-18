Fábio Paím foi o concorrente expulso da casa mais vigiada do país já que conquistou apenas 13% dos votos dos telespectadores de 'Big Brother Verão'.

Na manhã desta segunda-feira, o antigo futebolista foi até ao programa das manhãs da TVI, 'Dois às 10', apresentado por Cristina Ferreira e Cláudio Ramos onde falaram do reality show, da vida e da carreira de Paím.

Como não podia deixar de ser, os apresentadores abordaram os recentes projetos do ex-desportista - os filmes pornográficos.

Fábio acabou por mostrar um excerto de um dos filmes a Cláudio Ramos, provando gargalhadas no estúdio e Cristina fez questão de perguntar se é uma indústria que pague bem.

"80 euros por visualização. [...] Há muita gente que compra", referiu Paím.

"Não me custou fazer, eu estava bem, fiz tudo à primeira, fiquei lá uma hora", acrescentou o ex-futebolista, acrescentando ainda que durante as gravações estão cerca de "cinco pessoas presentes".

E o futuro de Fábio Paim?

Cristina Ferreira quis saber se o ex-concorrente do ''BB Verão' voltaria a participar num filme para adultos mas para Fábio Paím esse capítulo da sua vida já acabou.

"Não, não, agora não. Eu fiz aquilo porque sou curioso. [...] Não quero nada disso, sou pai e quero levar a minha vida [para outro lado]. O que eu gosto de fazer é dar palestras para os miúdos, a palestra do insucesso, o meu incucesso pode ser o sucesso de alguém e os miúdos de hoje em dia mandam-me muitas mensagens, a minha história pode ajudar. Custa-me porque tenho que falar de coisas que eu não gosto mas sei que ajuda muita gente", concluiu.

Veja aqui o vídeo.

Do sucesso ao crime - o percurso difícil de Fábio Paím

Fábio Paím teve uma vida difícil e nunca o escondeu. Na curva da vida feita no 'Big Brother Verão', o ex-desportista acabou por revelar o que aconteceu para que perdesse tudo.

"Com 21 anos estava no Chelsea [Football Club], com 22 já não tinha dinheiro. Na minha cabeça eu ia sempre fazer 'bué' dinheiro, era novo, mas não. Já tinha passado o tempo, porque eu só andava em festas. Gastava sete/ oito mil euros por noite.

Não era nada, então eu ganhava 50 [mil euros]", revelou, afirmando ainda que ajudava muita gente. "Eu pagava rendas de casas de pessoas que eu nem sabia quem eram. Pessoas que depois nos abandonam", confessou Paím.

Depois deste período de excentricidade, o ex-futebolista perdeu o contrato e teve que vender os bens que lhe restaram.

"Depois tens de entregar os carros, comecei a entregar os carros. Tinha um Porsche, um série 6, e um Maserati. Fui entregar um de cada vez, até que fiquei sem nada. [...] Apanhei uma depressão. Eu fiquei doido. Mas o que é que eu fiz? Fui beber e drogar-me", disse.

Em 2020 acabou preso por tráfico de droga. "Vi amigos que não via há anos [...] Foi o melhor que me podia acontecer, eu ter sido preso, porque aprendi muita coisa. Aprendi a dar valor, a tornar-me humilde, a reconhecer", garantindo que se tornou uma pessoa melhor.