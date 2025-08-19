O 'Big Brother Verão' tem a sua final marcada para o próximo dia 12 de setembro. Mas, ao contrário do que tem acontecido em 25 anos deste formato em Portugal, a final será inédita.

O anúncio foi feito esta terça-feira através de um comunicado da TVI que, mais tarde, foi partilhado também nas redes sociais.

Conduzida por Maria Botelho Moniz, a gala final decorrerá ao ar livre em Oeiras.

"No dia 12 de setembro, o Parque dos Poetas, em Oeiras, recebe um direto a Gala Final do 'Big Brother Verão' numa emissão especial.

Pela primeira vez, a grande final do reality show acontece ao ar livre, oferecendo ao público uma experiência única para assistir à consagração do vencedor. Com o apoio da Câmara Municipal de Oeiras, o evento tem entrada livre. Todos poderão viver de perto uma noite memorável.

Em palco, Maria Botelho Moniz recebe os finalistas e vários artistas musicais, prometendo espetáculo, emoção e festa até ao último minuto.

Uma final histórica que não vai querer perder", pode ler-se no comunicado da estação.

Esta gala vai contar ainda com a participação de vários convidados musicais que prometem alegrar a noite de emoções fortes.

'Big Brother Verão' - Um programa de sucesso marcado por polémicas

A mais recente expulsão do reality show foi o ex-futebolista Fábio Paim com apenas com 13% dos votos. Já Kina foi salva com 49% dos votos e Viriato Quintela teve 38% da votação.

Depois de sair, o antigo desportista disse a Maria Botelho Moniz, em estúdio, que "já estava cansado".

Paím envolveu-se em algumas discussões e fez questão de pedir desculpa às famílias dos lesados.

"Desde já queria - aqui à frente de toda a gente - pedir desculpa à família do Afonso e à família da Catarina Miranda. Estamos sempre a ser picados e não sei falar de outra maneira, mas não é nada contra a família, nada contra eles, aquilo é apenas o momento, o jogo, a tensão. Quero pedir desculpa aqui", confessou no momento.