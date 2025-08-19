O 'Big Brother Verão' tem a sua final marcada para o próximo dia 12 de setembro. Mas, ao contrário do que tem acontecido em 25 anos deste formato em Portugal, a final será inédita.
O anúncio foi feito esta terça-feira através de um comunicado da TVI que, mais tarde, foi partilhado também nas redes sociais.
Conduzida por Maria Botelho Moniz, a gala final decorrerá ao ar livre em Oeiras.
"No dia 12 de setembro, o Parque dos Poetas, em Oeiras, recebe um direto a Gala Final do 'Big Brother Verão' numa emissão especial.
Pela primeira vez, a grande final do reality show acontece ao ar livre, oferecendo ao público uma experiência única para assistir à consagração do vencedor. Com o apoio da Câmara Municipal de Oeiras, o evento tem entrada livre. Todos poderão viver de perto uma noite memorável.
Em palco, Maria Botelho Moniz recebe os finalistas e vários artistas musicais, prometendo espetáculo, emoção e festa até ao último minuto.
Uma final histórica que não vai querer perder", pode ler-se no comunicado da estação.
Esta gala vai contar ainda com a participação de vários convidados musicais que prometem alegrar a noite de emoções fortes.
'Big Brother Verão' - Um programa de sucesso marcado por polémicas
A mais recente expulsão do reality show foi o ex-futebolista Fábio Paim com apenas com 13% dos votos. Já Kina foi salva com 49% dos votos e Viriato Quintela teve 38% da votação.
Depois de sair, o antigo desportista disse a Maria Botelho Moniz, em estúdio, que "já estava cansado".
Paím envolveu-se em algumas discussões e fez questão de pedir desculpa às famílias dos lesados.
"Desde já queria - aqui à frente de toda a gente - pedir desculpa à família do Afonso e à família da Catarina Miranda. Estamos sempre a ser picados e não sei falar de outra maneira, mas não é nada contra a família, nada contra eles, aquilo é apenas o momento, o jogo, a tensão. Quero pedir desculpa aqui", confessou no momento.
No dia seguinte, em conversa com Cláudio Ramos e Cristina Ferreira, o ex-futebolista falou sobre os filmes para adultos em que entrou recentemente, experiência que espera não voltar a repetir.
"Eu fiz aquilo porque sou curioso. [...] Não quero nada disso, sou pai e quero levar a minha vida [para outro lado]. O que eu gosto de fazer é dar palestras para os miúdos, a palestra do insucesso, o meu incucesso pode ser o sucesso de alguém e os miúdos de hoje em dia mandam-me muitas mensagens, a minha história pode ajudar.
Custa-me porque tenho que falar de coisas que eu não gosto mas sei que ajuda muita gente", disse Paím.
Comentários