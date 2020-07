O famoso casal brasileiro Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso já deu as boas-vindas ao primeiro filho biológico. O menino, Zyan, nasceu na noite desta quarta-feira, às 23h25 (hora local), no Rio de Janeiro, Brasil, com 2,9 kg.

"Não consigo explicar em palavras a emoção que sinto ao segurar o Zyan nos meus braços e não vejo a hora de apresentá-los aos irmãos que estão ansiosos para conhecê-lo", disse a apresentadora, citada pela revista Quem.

Por sua vez, o ator destacou: "O Zyan é lindo e chega rodeado de amor. Ele é uma alegria para nós e para a Chissomo e o Blessings, que acompanharam o seu crescimento na barriga da Gio com a mesma ansiedade que a minha".

Recorde-se que o bebé vem juntar-se aos dois filhos adotivos do casal, Titi, de sete anos, e Bless, de seis.

Segundo a revista, inicialmente, quem anunciou a notícia foi o também ator Hélio De La Peña, que assumiu o comando do perfil de Bruno no Instagram durante o dia e ficou a saber do nascimento enquanto fazia um direto na página do colega e amigo.

Leia Também: Giovanna Ewbank mostra pormenores de decoração do quarto dos filhos