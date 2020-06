À espera do primeiro filho biológico em comum com Bruno Gagliasso, Giovanna Ewbank mostrou a nova decoração do quarto dos filhos. Mãe de Titi e Bless, ambos adotados, a artista brasileira revelou-se muito orgulhosa do resultado final, conforme mostrou na sua conta de Instagram.

"Finalmente o quarto dos meus meninos ficou pronto. Reformamos o quarto do Bless para a chegada de Zyan, mas claro que Títi não quis ficar de fora dessa e tem uma cama só dela no quarto dos meninos", notou na legenda da publicação.

Veja na galeria os pormenores da decoração.

Leia Também: Giovanna Ewbank exibe (enorme) barriga de grávida. "Muito amor e medos"