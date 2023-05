Nasceu no dia 4 de maio o primeiro filho de Joana Barradas, uma menina. A grande novidade foi anunciada através das redes sociais.

A atriz, que fez parte do elenco de 'Bando dos 4' e 'Morangos com Açúcar', publicou as primeiras fotografias captadas após o parto.

A bebé, recorde-se, nasce fruto da relação de longa data de Joana Barradas e o tatuador João Pinto.

Veja as imagens na galeria.

Leia Também: Carolina Carvalho mostra fotos com o filho e David Carreira reage