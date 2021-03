Chegou à família o terceiro bebé. Hilary Duff foi mãe de novo, como fez questão de revelar aos fãs.

Na sexta-feira, a atriz publicou no Instagram uma imagem única onde junta a recém-nascida, os filhos mais velhos e o companheiro.

A bebé, Mae James Bair, nasceu no dia 24 de março e é o segundo filho em comum com o atual marido, Matthew Koma. Ambos são ainda pais de Banks, de dois anos. A atriz é também mãe de Luca, de nove anos, da relação anterior com Mike Comrie.

