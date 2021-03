O pequeno Luca, filho de Hilary Duff e Mike Comrie, completou nove anos, data que foi comemorada com uma pequena festa em casa. Um momento que a mãe 'babada' fez questão de destacar no Instagram.

Na legenda do registo que partilhou na rede social, a atriz e cantora começou por se mostrar surpreendida com o facto do menino já ter completado nove anos.

"[...] O Luca deu-me os melhores nove anos da minha vida, e ensinou-me que o meu coração pode continuar a crescer cada vez mais e que é verdadeiramente infinito. Fiquei muito feliz por comemorar este ano de uma forma (segura) mais normal e fazer este miúdo sentir-se ainda mais especial", acrescentou.

Na mesma publicação, Hilary, que está grávida pela terceira vez, confessou que estava a torcer para que o bebé não nascesse no mesmo dia em que Luca veio ao mundo. "Para que ele pudesse manter o seu dia só para ele", explicou.

Um desejo que foi realizado, estando agora à espera do nascimento do bebé, que está para breve.

Recorde-se que o terceiro filho que está prestes a nascer é fruto do casamento da artista com o atual marido, Matthew Koma. Ambos são também pais de Banks, de dois anos.

