Antes de dar as boas-vindas ao seu terceiro filho, Hilary Duff realizou um baby shower que contou com a presença de alguns familiares e amigos mais próximos.

Um momento especial que a atriz destacou na sua página de Instagram, esta quinta-feira, 11 de março.

Na legenda de um vídeo que mostra os pormenores da celebração, Hilary contou que não estava a pensar comemorar a chegada do bebé por causa da pandemia. No entanto, acabou por acontecer, com os convidados a fazerem o teste à Covid-19 antes da festa. "O dia foi tão relaxante", contou.

Veja abaixo a publicação na íntegra:

Recorde-se que Hilary Duff já é mãe de Luca, de oito anos, da relação com Mike Comrie, e de Banks, de dois, fruto da atual união com Matthew Koma. O bebé que está quase a chegar é o segundo filho em comum com Matthew.

