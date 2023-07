Suzana Garcia anunciou na noite desta quinta-feira, 27 de julho, que já deu à luz os seus dois filhos gémeos, a quem decidiu dar os nomes Salvador Maria e Santiago Maria.

Numa publicação feita no Instagram, numa conta que Suzana opta por manter privada, a advogada mostrou algumas imagens dos meninos e declarou-se com um texto apaixonado.

"Dois leõezinhos a juntar-se à mãe leoa, chegados miraculosa e teimosamente às 38 semanas e 2 dias. Esperamos o máximo que pudemos, resultando em quase 3kg de gente para cada um deles, distribuídos por 48 e 49cm que habitaram no meu útero, cujas capacidades extraordinárias de expansão nunca adivinharia se não tivesse visto e sentido. Estou irreparavelmente apaixonada. Invisto horas a fio a olhar para cada pestaninha, dedinho do pé ou beicinho labial. Dói-me cada vez que choram, de uma forma inexplicável. Perco a cabeça com um simples esboço de sorriso que eles ensaiam. Não vejo televisão, nem me lembro de livros. Vivo estes dias (no hospital), numa bolha íntima e imensa de felicidade mas, confesso, também de semi-angústia. Feliz porque conseguimos! Semi-angustiada porque mais frágil, para sempre, através dos meus filhotes a quem não conseguirei proteger sempre, de todas as sombras e dores da vida", começou por escrever Suzana na partilha à qual o Fama ao Minuto teve acesso.

"São bebés preciosos os meus (e todos os vossos, também)! Neste ventre, outros tentaram vingar, mas só estes triunfaram. Têm mesmo de ser especiais. Tiveram ajudas. Muitas; É certo. Mas o mérito é todo deles! Da medicina convencional à naturopatia; dos fármacos aos produtos naturais; das centenas de injeções hormonais bi-diárias às dezenas de agulhas semanais de acupunctura; do silêncio meditativo às taças tibetanas; valeu tudo! Tudo menos perder a esperança e a confiança na divina providência. Deus é fiel. Sempre. Espero saber ser-LHE também. Rogo que me guarde, saudável, muitos e bons anos, para acompanhar e guiar estes humanos que fiz, em justos e inspiradores caminhos nesta avenida que inauguramos os três, a 24 de Julho, pelas 15h33 e pelas 15h36. Deus guarde todos os nossos filhotes. Ámen", concluiu a antiga comentadora do 'Você na TV', lembrando os três abortos que sofreu no passado.

