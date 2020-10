Jéssica Maria, ex-concorrente da terceira edição do reality show 'Casa dos Segredos', mostrou-se indignada quanto às críticas dirigidas aos atuais participantes do 'Big Brother - A Revolução'.

"Já não há paciência para este novo formato de realitys em que tudo é crime e condenável. Ainda sou do tempo que só não valia agredir (e mesmo assim vi muita coisa lol)", começa por referir.

"É isso e só criticarem toda a gente. Nem quero imaginar o que será ser logo rasgado assim que se pisa o estúdio. Por isso é que depois vão todos cheios de medo e não mostram o que realmente são e não dizem o que pensam!", defende.

"Os realitys já não são o que eram, e muito por culpa de estarem constantemente a rasgar tudo e todos. Nunca fomos muito bem vistos... então com o próprio programa e todos os que trabalham nele constantemente a deitar a baixo...", lamenta.

"Estão a ver ovelhas? Que para onde vai uma vão todas? Parem de influenciar as pessoas com a crítica e o ódio! O programa são os concorrentes, deviam ter mais respeito. Não gostam, não vejam, não aceitem trabalho no programa. More respect, afinal somos (fomos) nós que muitas vezes rebentamos audiências. Não tenho preferido Mal tenho visto. Mas pelo amor de Deus. Querem jogadores ou não? É um jogo ou é o quê?", completa.

© Instagram/jessmmg

