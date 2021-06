As reações à história do pequeno Noah, criança de dois anos que foi finalmente encontrada após ter ficado desaparecida, continuam a surgir. Até ao momento, várias figuras públicas já se manifestaram quanto ao assunto, como foi o caso de Rita Pereira.

Entretanto, outras personalidades fizeram questão de comentar o desfecho, nomeadamente, Tânia Ribas de Oliveira.

"Voltou e cheio de vida, o Noah. Um bebé abraçado por todos, porque poderia ser um dos nossos. E é. Caramba, que sirva para que percebamos que 'muito mais é o que nos une do que aquilo que nos separa'. Que seja uma aprendizagem para todos, todos os dias. O Noah, que se tornou o bebé de todos nós, voltou para casa bem. Já não estamos habituados a finais felizes, infelizmente. Mas este menino devolveu aos nossos corações a esperança. E, nestes tempos, isto vale ouro. Obrigada, Noah. Que sejas sempre feliz no abraço nunca antes tão apertado da tua família", escreveu na sua conta de Instagram.

Também Carolina Deslandes revelou-se feliz nas redes sociais: "Bem-vindo de volta Noah. Um abraço do tamanho do mundo aos pais, não imagino o vosso sufoco. Um aplauso as equipas de buscas e a todos os voluntários. Que notícia tão feliz, que dia tão feliz".

Acrescenta-se ainda Nuno Markl, que afirmou: "Já não estamos habituados a finais felizes. O Noah parece ainda demasiado pequenino para isto lhe deixar marcas. Felizmente é capaz de ficar só com uma grande história para contar o resto da vida".

