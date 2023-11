Dias depois de ter anunciado que está grávida pela segunda vez, Sofia Arruda explicou que este foi o motivo para ter escolhido o look que usou na gala dos Globos de Ouro, que decorreu no dia 1 de outubro.

Ao recordar o referido visual na sua página de Instagram esta quinta-feira, dia 9 de novembro, a atriz disse: "Agora já vos faz sentido eu ter ido vestida de embrulho de Natal para o Globos de Ouro, certo?".

"Já tinha uma bela barriguinha à vista mas ainda era super cedo para falar", confidenciou.

"Quero saber mães de segunda viagem. As vossas barriguinhas, do segundo filho, também são muito maiores do que do primeiro?", perguntou, por fim, aos seguidores.

De recordar que a atriz é já mãe de um menino, o pequeno Xavier, fruto do casamento com David Amaro.

Leia Também: Sofia Arruda partilha novas fotografias da barriguinha de grávida