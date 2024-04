Bruno de Carvalho foi o convidado de Manuel Luís Goucha na emissão desta quarta-feira, dia 3 de março, do programa que o apresentador tem em nome próprio na TVI.

O ex-presidente do Sporting começou por falar sobre a saúde dos pais, que reconhece estar cada vez mais fragilizada, sendo que depois falou sobre o retiro em que a companheira, Liliana Almeida, se encontra atualmente.

"Já estou habituado à tolice de muito do povo português. Eu, se fosse outra pessoa, era expressivo, emotivo e uma pessoa querida. Como sou o Bruno de Carvalho sou agressivo. Ela não estava habituada e as pessoas, quando vão despejar ódio nas redes sociais, não percebem que aquilo que chega a um ponto [de ruptura], aliás, percebem. Água mole em pedra dura tanto bate até que fura", começou por dizer Bruno.

De seguida, o ex-concorrente do 'Big Brother Famosos' fez notar que Liliana não consegue consumir as críticas que lhes são feitas com leviandade. "Ela achava que o mundo era de pessoas lindas, borboletas e flores", explicou Bruno.

Por fim, e em jeito de provocação, Bruno de Carvalho disse: "As pessoas que andam nas redes sociais a espalhar ódio não devem ter nada que fazer com as mãos, aquilo dá-lhes prazer e liberta-lhes as enzimas dos prazeres. Também há umas coisas que se faz com os dedos, que também libertam as enzimas dos prazeres, que se chama masturbação. Eu aconselho-as vivamente a fazerem isso antes de irem para as redes sociais".

