Cláudia Vieira foi uma das personalidades que não faltou à última edição da ModaLisboa, que aconteceu no passado fim de semana, e destacou-se com um look já a pensar nos dias de primavera.

A atriz, de 43 anos, surgiu no evento com um conjunto branco da assinatura do designer Luís Carvalho. Falamos de umas calças culotte, um crop top e um blazer oversize que combinou com mocassins pretos.

O visual, depois partilhado pela artista nas redes sociais, conquistou grandes elogios, nomeadamente do namorado de Cláudia Vieira, João Alves, que comentou o emoji de uma bomba.

