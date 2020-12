A fama anda lado a lado com o sucesso e nem sempre é fácil ser uma pessoa conhecida em todo o mundo. J Balvin não é exceção e também conta com fases menos boas na sua vida, pois por trás do artista está José Álvaro Osorio Balvin, "um ser humano como todos os outros".

A luta constante contra a depressão e ansiedade tem sido um tema destacado pelo artista nos últimos anos, esperando com o seu testemunho ajudar outras pessoas que estejam em situações iguais ou semelhantes.

Nas redes sociais, os comentários sobre si não são todos fáceis de ler, mas os que prefere destacar são os positivos. "As pessoas dizem-me: 'Graças a ti estou saudável, graças a ti fui ao psiquiatra, graças a ti já não sofro mais de depressão'. Isto preenche-me muito mais do que ter um número um, do que um Grammy", desabafou recentemente em entrevista à Semana.

No verão, J Balvin esteve infetado com o novo coronavírus, doença que não só o afetou fisicamente, como também o alterou a nível psicológico. Entretanto, recuperou da Covid-19 e aos poucos vai recuperando também da depressão. "Estou melhor. Gostava de estar a 100%", confessou.

Leia Também: Soraia Chaves lembra depressão que viveu aos 27 anos: "Foi um combate"