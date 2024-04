Ivo Lucas está com um novo visual e exibiu já esse look esta quinta-feira, dia 18 de abril, quando marcou presença no 'Casa Feliz', da SIC.

O cantor esteve no programa das manhãs com os Azeitonas para apresentar o novo tema, 'Juntar Estrelas'.

Ivo Lucas está neste momento com a parte superior do cabelo pintado de loiro e este novo look deve-se ao facto de integrar o elenco da nova novela da SIC, que irá chamar-se 'Circo de Feras'.

© Instagram_casafeliz