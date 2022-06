Ivete Sangalo viajou para Lisboa para, na noite deste domingo, 19 de junho, subir ao Palco Mundo do Rock in Rio. Na chegada à capital portuguesa, a artista não conteve o êxtase e registou o momento para as redes sociais.

"Chegámos a Lisboa. Chegámos! Chegámos. Que saudades que eu tinha", afirmou.

A artista brasileira revelou que "sofreu um imprevisto", uma vez que o voo era ontem, mas foi cancelado e só na manhã deste domingo é que conseguiu aterrar em terras lusas.

"Tivemos de fazer uma maratona para chegarmos a tempo do concerto no Rock in Rio", desabafou ainda.

Aliviada e feliz por conseguir chegar a tempo da atuação, Ivete mostrou-se radiante por estar de regresso ao país que tanto adora: "Estava com umas saudades de Portugal. Que coisa linda".

Leia Também: Rock in Rio: Os looks dos famosos para o primeiro dia do festival