"Todos os dia são dias de celebrar o amor e a felicidade", quem o diz é Ivete Sangalo, que esta segunda-feira tem motivos extra para celebrar. As filhas gémeas da cantora, Helena e Marina, completam dois anos de vida.

A data é especial e, por isso, merecia ser assinalada publicamente, para tal Ivete publicou nas suas redes sociais uma fotografia de família onde posa ao lado do marido, Daniel Cady, do filho mais velho, Marcelo, e das aniversariantes do dia.

A imagem única prendeu a atenção dos seguidores por mostrar o quanto estão grandes as gémeas. Concorda?

