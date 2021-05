Iva Domingues está cada vez mais fã da marca de roupa de Cristina Ferreira. Depois de ter brilhado com um conjunto azul turquesa, a apresentadora voltou a eleger uma peça Cristina Collection para o programa 'Esta Manhã'.

Esta quinta-feira, foi com umas calças à boca de sino que surgiu no pequeno ecrã. Peça que combinou combinou com uma camisa branca clássica e sapatos pretos com detalhes em prateado.

As calças estão disponíveis na loja online pelo valor de 88,90 euros. Veja abaixo como brilharam na pele de Iva Domingues.

