Esta terça-feira, para a emissão do programa 'Esta Manhã', da TVI, Iva Domingues apareceu deslumbrante com um conjunto azul que está a fazer sucesso no Instagram - onde partilhou uma foto do look completo.

Tratam-se de duas peças, calças e casaco estilo safari, em azul turquesa, da marca de Cristina Ferreira.

O conjunto está disponível online e pode ser adquirido individualmente - as calças pelo valor de 99,90€ e o casaco por 142,90€.

Veja abaixo como a apresentadora arrasou com este coordenado primaveril.

