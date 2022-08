Na emissão desta quarta-feira, dia 3 de agosto, do programa 'Esta Manhã', Iva Domingues 'suspirou' quando se falou de Jake Gyllenhaal, com quem a portuguesa Daniela Melchior vai contracenar em breve.

"Toda a gente tem 'crushs'. O Jake Gyllenhaal é o meu 'boy crush', tenho direito a ter", atirou a apresentadora quando Nuno Eiró disse o nome do ator norte americano.

O programa das manhãs da TVI publicou no Instagram um vídeo com excertos das brincadeiras em torno do tema e Iva Domingues partilhou o mesmo, mais tarde, nas suas redes sociais.

Leia Também: Ups! Iva Domingues tem ataque de riso em direto após falha técnica