José Carlos Malato fez uma publicação na sua conta de Instagram que deixou os seguidores e amigos preocupados.

"Estou tão farto deste tempo, desta quarentena, do presente e do futuro que, como disse Amália, ‘a morte que me namora já me pode vir buscar!’", escreveu na legenda de uma imagem.

Tânia Ribas não disfarçou a preocupação: "Oh homem tem juízo! Qual morte qual quê!", afirmou.

"Ai Malato! Não! Credo", acrescentou Vanessa Oliveira.

