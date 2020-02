O ano não começou da melhor maneira para Isis Valverde. No passado dia 12 de janeiro, a atriz viu partir o pai, perda que tem vindo a destacar na sua página do Instagram.

Ainda esta quarta-feira, precisamente um mês após a morte do progenitor, a atriz voltou a recordá-lo na rede social, onde prestou-lhe uma sentida homenagem.

"Um mês sem ti", começou por dizer, mostrando-se de coração partido. "Amo-te. Melhor companhia do mundo, não sei como acabar com o peito apertado e a saudade que não passa e só aumenta. Fé, força, seguiremos, para frente", escreveu na legenda de um vídeo gravado quando estava grávida do pequeno Rael.

Na imagem é possível ver a artista a caminhar ao lado do pai. Veja na galeria.

