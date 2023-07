Perante pessoas que não consomem muitos conteúdos na Internet, o nome de IShowSpeed ainda poderá ser desconhecido. No entanto, o jovem youtuber afigura-se como uma das figuras mais relevantes do mundo digital.

Tem centenas de milhões de visualizações nos seus vídeos e milhões de subscritores nas suas redes sociais, para não falar da legião de fãs, que aumenta de dia para dia.

Mas, afinal, o que o tornou conhecido? Essa é a pergunta que certamente está a fazer agora, e a resposta poderá deixá-lo surpreendido: Cristiano Ronaldo. O craque português é o grande ídolo de Speed e é sobre ele que o influenciador dedica grande parte das coisas que publica na Internet.

Poucos dias depois de ter conhecido CR7, como lhe demos conta aqui, Speed decidiu lançar um videoclipe que tem muito do nosso país. Em 'Portuginies', o youtuber canta em português enquanto se mostra com a camisola principal do Sporting, o clube que formou o seu ídolo, Cristiano Ronaldo.

Para além disso, todas as gravações aconteceram em Portugal, com o Parque Eduardo VII, situado na capital do país, em grande destaque.

No momento da publicação desta peça, 'Portuginies' já conta com mais de 2 milhões e 200 mil visualizações, 24 mil comentários e um lugar no top 10 dos vídeos mais populares do Youtube em todo o mundo. Veja abaixo o videoclipe.

