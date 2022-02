Isaltino Morais esteve à conversa com Manuel Luís Goucha esta quarta-feira (9 de fevereiro) na qual recordou o tempo que passou preso - cerca de 429 dias - na sequência de acusações de fraude fiscal e branqueamento de capitais.

"Os outros reclusos foram as pessoas que mais me respeitaram. O melhor que conheci na prisão foram os presos. Foram as pessoas que mais me respeitaram desde o início, não havia um preso que me tratasse por tu. Senti um respeito por parte deles, coisa que só paulatinamente aconteceu com os guardas e os administrativos", sublinhou.

Tendo isto em conta, o atual presidente da Câmara Municipal de Oeiras destacou o seu trabalho no âmbito da reinserção de ex-presos na sociedade, fazendo saber que ele próprio contrata pessoas com este passado para trabalharem ao serviço do município.

Leia Também: Isaltino Morais já teve alta hospitalar e prossegue "recuperação" em casa