Isabela Valadeiro partilhou esta segunda-feira, dia 30 de outubro, uma fotografia que prova que tem um estilo muito parecido ao do namorado.

A atriz mostrou-se no elevador com Carlos Ferra, registo em que é possível perceber que os dois vestiram looks pretos e que calçaram o mesmo modelo de ténis.

"Twinning [gémeos]", escreveu ainda Isabela na publicação.

Importa lembrar que, recentemente, Isabela anunciou que está noiva do modelo.

Veja abaixo a story supra mencionada.



© Instagram/Isabela Valadeiro

