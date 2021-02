Depois de o próprio José Mata ter assinalado no Instagram o seu aniversário com uma fotografia de infância, foi a vez da namorada destacar esta data especial na mesma rede social.

Isabela Valadeiro publicou uma imagem captada da televisão, mais precisamente do canal RTP Memória, que estava a transmitir um dos trabalhos do artista. Uma publicação que serviu para a também atriz brincar com o companheiro.

"Pode não querer dizer nada, mas a verdade é já estás na RTP Memória. Parabéns, meu amor", escreveu.

Uma publicação que levou a boa disposição até muitos seguidores, que não resistiram em manifestar o quanto se riram com a partilha de Isabela.

