Isabela Cardinali recorreu às redes sociais na madrugada desta sexta-feira, dia 13 de janeiro, para assinalar publicamente o aniversário da mãe, Mirene Cardinali.

Com fotos do seu casamento com Pedro Moreira, de quem já se separou, a ex-concorrente da 'Casa dos Segredos' escreveu o seguinte: "Obrigada por nunca deixares que a minha cabeça baixe. Por seres a minha fonte de inspiração e a base de tudo na nossa vida".

"Orgulho-me, todos os dias, da mulher independente, forte, inteligente e lutadora que és. 50 anos não é nada para quem é capaz de conquistar o mundo. Amo-te", completou.

Leia Também: Isabela Cardinali sofreu "intoxicação alimentar" antes de jantar especial