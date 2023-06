Isabela Cardinali foi alvo de críticas e insultos depois de ter usado as suas redes sociais para tornar público que está empenhada em refazer a sua vida amorosa. Quase um ano depois de ter-se casado com Pedro Moreira, de quem viria a separar-se um mês depois, a antiga concorrente da 'Casa dos Segredos' teve um encontro romântico.

As imagens do 'date' de Isabela com um jovem rapaz, que descobrimos tratar-se de um jogador de futebol, foram notícia na imprensa e valeram-lhe duros comentários de quem acha que é ainda cedo para voltar a ter uma relação.

"Desculpem, mas eu tinha de dizer isto, nada contra as pessoas que vão ser envolvidas neste vídeo. Tá tudo ok, mas há cerca de um ano, passado três semanas de eu me ter separado ‘oficialmente’, o meu ex [Pedro Moreira], na altura, foi apanhado aos beijos com uma rapariga e eu fui culpabilizada por tudo e mais alguma coisa. 'A vida tinha de seguir' e 'era a vida a continuar'", começou por lembrar, explicando que se sente indignada por não ver acontecer agora a mesma compreensão em relação a si.

"Passado um ano de eu me ter separado, aqui por livre e espontânea vontade, coloquei que estava num passeio com um rapaz. Sim, bem-vindos a 2023, as pessoas conhecem pessoas. Nos comentário do mesmo site estou a ser insultada. Sou uma p*** porque fui passear com um rapaz, mas há um ano o meu 'ex' era seguir a vida. Tipo, a diferença…", notou.

“É triste como as pessoas mudam o contexto quando as coisas são feitas por uma mulher e quando as coisas são feitas por um homem, tendo em conta que este contexto nem sequer é semelhante. Estamos a falar de um passeio, de dia, com outras variantes, não foi na noite, não foi um beijo, não fui apanhada, de livre e espontânea vontade partilhei, não partilhei a cara da pessoa porque não acho que seja assim tão relevante", disse, incrédula por perceber que algumas pessoas achariam que "depois de um ano de separação tinha de estar a chorar" e não poderia conhecer outras pessoas.

Ainda que Isabela tenha referido diversas vezes nos seus vídeos que não queria julgar o comportamento do ex-marido, nem o facto de este ter beijado outra mulher semanas depois da separação, Pedro Moreira não ficou indiferente às suas palavras e reagiu.

"Se escolhemos de livre e espontânea vontade partilhar momentos da nossa intimidade damos espaço para que opinem sobre a nossa vida. Não são os seguidores ou público que se estão 'a meter onde não são chamados'. Essa informação foi-lhes 'metida olhos dentro' e eles comentaram. Com a liberdade que lhes assiste (obviamente, se houver ofensas já é outro assunto e não é tolerável)", começou por apontar, deixando no ar uma ou outra farpa à ex-mulher.

"Se escolho viver a minha vida em paz, harmonia e alegria com os meus mais próximos e longe de mediatismos que nada me acrescentam, ser ‘apanhado’ a fazer o que quer que seja não me torna um patife, torna esse ‘apanhador’ alguém que viola o meu direito à privacidade", acrescentou, referindo-se às alegadas imagens em que surgia a beijar outra mulher três semanas depois do divórcio.

