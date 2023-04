"Já há muito tempo que o meu queixo (ou falta dele) me andava a incomodar", confessou Isabela Cardinali, que ganhou finalmente coragem para resolver a 'questão' e realizar o seu primeiro procedimento estético ao rosto.

A ex-concorrente da 'Casa dos Segredos' procurou uma solução que não envolvesse uma cirurgia ou que a deixasse vulnerável e encontrou o procedimento perfeito para conseguir resultados "sem alterar quase nada a naturalidade e a expressividade" do seu rosto.

"Nunca quis mudar nada no minha cara e não me sinto bem nem confiante em alterar as minhas expressões (que adoro). O resultado ficou super natural e finalmente não me incomodam mais as fotografias de perfil em que aparecia mais lábio do que mandíbula", realçou, partilhando no Instagram um vídeo de todo o processo pelo qual passou.

"Até os meus lábios parecem mais naturais e menos exagerados. Perguntam-me sempre e, posso responder por aqui, os meus lábios são naturais e este foi o meu primeiro procedimento estético", esclareceu ainda.

Por fim, na legenda das imagens, Isabela fez ainda questão de realçar que surge com "cara de pânico" porque "estava cheia de medo" de dar início ao procedimento.

