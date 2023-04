Este fim de semana, Isabela Cardinali, antiga concorrente do 'Big Brother', deu nas vistas com um vídeo que partilhou no Instagram no qual aparece a andar de patins, em biquíni, junto à praia. Apesar de ter sido alvo dos mais diversos elogios, a personalidade lamentou igualmente os comentários negativos de que foi alvo.

"É um vídeo completamente normal, de uma miúda de 24 anos a divertir-se numa zona própria e adequada para andar de bicicleta/patins", começa por contextualizar.

"Nunca pensei que fosse gerar todo este movimento completamente inadequado, antiquado e ofensivo", atira.

"NUNCA esperei que chamasse tanto a atenção e não o fiz para 'dar nas vistas'. Partilhei, obviamente, para ser visto, como todos os que aqui estão a utilizar a plataforma Instagram. Todos partilham para alguém ver", explica.

Entretanto, completa: "É a última justificação que dou em relação à minha indumentária e corpo. E, lembrem-se de uma coisa: ninguém é obrigado a sentir-se confortável em todas as posições. Mas não façam os outros sentirem-se desconfortáveis conforme o vosso conforto. Se não eram capazes de andar de biquíni enquanto andam de patins, ótimo. Se eu me sentido, ótimo também. Chama-se: liberdade".



