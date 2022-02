Isabela Cardinali mudou radicalmente de visual. A antiga concorrente do programa 'Casa dos Segredos' disse adeus aos cabelos longos e adotou um novo penteado.

"Nunca tive o meu cabelo tão curto. Sempre lutei para que crescesse e nunca quis corta-lo mais do que as pontas. Depois de dois anos seguidos com extensões decidi mudar um bocadinho até à semana do casamento", confessa Isabela ao mostrar na sua conta oficial de Instagram o resultado final da transformação.

Recorde-se que Isabela Cardinali casa-se a 10 de julho deste ano com Pedro Moreira, também ele antigo concorrente da 'Casa dos Segredos'.

