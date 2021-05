Isabel Silva, que faz hoje 35 anos, aproveitou os últimos meses para redefinir prioridades. A apresentadora de televisão, repórter, empresária e escritora, nascida a 8 de maio de 1996, em Santa Maria de Lamas, no concelho de Santa Maria da Feira, no distrito de Viseu, saiu da TVI em fevereiro. "Percebi que não teria projetos para crescer e evoluir em 2021", desabafou em entrevista à revista Caras. Nas últimas semanas, foi vista nos ecrãs da SIC, uma aproximação que tem dado azo a especulações.

"Eu vou querer fazer televisão para o resto da minha vida. Não tenho qualquer dúvida. Mas aquilo que realmente gosto de fazer é de produzir conteúdos", assumiu em entrevista exclusiva ao Modern Life/SAPO Lifestyle, na véspera de fazer 34 anos. "Se eu puder fazer isso em televisão, tudo bem. Mas, se puder produzir conteúdos no meio digital através das minhas plataformas e comunicar para uma plateia daquilo que eu considero que são as bases para uma vida feliz, eu estou bem", garante.

Há precisamente um ano, a 8 de maio de 2020, Isabel Silva lançou a Dobem, um dos negócios que tem atualmente em mãos. "Pretende-se assumir como uma revista digital líder na área do lifestyle, da alimentação, do desporto, do ambiente e da sustentabilidade", explicou. Antes, tinha aberto um estúdio de treino personalizado em Lisboa que recorre à estimulação elétrica muscular (EEM) e lançado uma linha de roupa com características distintas que pode (re)ver na galeria de imagens. Entretanto, desenvolveu a IncríBel, uma marca de barras energéticas saudáveis e, mais recentemente, investiu na Voa, uma marca criada pelo empresário Emanuel Santos.

Uma empresa que aposta no negócio da transformação da água da torneira, tornando-a mais pura, mais alcalina, mais ionizada, mais mineralizada e também mais saudável. "Este é mais um projeto da minha vida, que respira o meu ADN. Só me faz sentido entrar em projetos se eles refletirem o meu estilo de vida e os meus valores", garante a empreendedora que, para além da associação à Aly John, marca de moda sustentável, é a nova embaixadora do Yuni, um novo projeto de desenvolvimento pessoal.