Quando nasceu não sabia que um dia ia ser rainha, mas tudo mudou no momento em que o seu tio, Eduardo VIII, abdicou do trono para casar com uma mulher norte-americana. Nessa altura, quem assumiu a coroa britânica foi o pai de Isabel II, o rei George VI.

Em fevereiro de 1952, George VI morreu e a então princesa Isabel assumiu o cargo e tornou-se rainha quando tinha apenas 25 anos. Desde então, foi um símbolo de estabilidade para o Reino Unido e manteve-se à frente do reinado britânico durante 70 anos.

Quando subiu ao trono, Isabel II já estava casada com o príncipe Filipe, pois deram o nó em 1947. Estiveram juntos até à morte de Filipe, que partiu em abril de 2021. De recordar que a rainha morreu pouco mais de um ano depois, em setembro de 2022.

Juntos foram pais do agora rei Carlos III, que atualmente tem 74 anos, da princesa Ana, de 72 anos, do príncipe André, de 63, e do príncipe Eduardo, de 59.

Além dos quatro filhos, a falecida Isabel II tem oito netos e 12 bisnetos, estando prestes a nascer o 13.º bisneto, o segundo filho da princesa Eugenie.

Neste momento, William, neto de Isabel II e filho do rei Carlos III, é o primeiro na linha de sucessão ao torno.

Num dia especial e que ficará marcado na história, reunimos na galeria algumas imagens da rainha Isabel II para homenagear a monarca, que era uma amante de corgis.

