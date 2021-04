A rainha Isabel II retomou as suas funções e realizou hoje as primeiras reuniões desde o funeral do marido, o príncipe Filipe, recebendo as credenciais dos novos embaixadores da Costa do Marfim e da Letónia.

Isabel II reuniu por videoconferência, a partir do Castelo de Windsor, com os embaixadores, que se encontravam a 32 quilómetros, no Palácio de Buckingham.

Os vídeos das reuniões foram os primeiros divulgados ao público desde o funeral do príncipe consorte Filipe, na Capela de S. Jorge em Windsor, no dia 17 de abril.

Segundo Isabel II, a família real estava num "período de grande tristeza", mas foi reconfortada por palavras de louvor dirigidas a Filipe.

A rainha de Inglaterra celebrou o seu 95.º aniversário na semana passada, aproveitando a ocasião para expressar a sua gratidão a todas as pessoas que prestaram homenagem ao príncipe e duque de Edimburgo.

Na semana anterior ao funeral, a rainha assistiu à reforma do Lorde Chamberlain, que organizava todos os eventos cerimoniais para o palácio, e deu as boas-vindas ao seu substituto. Nenhum dos eventos foi fotografado.

Leia Também: Rainha Isabel II retoma agenda oficial após morte do marido