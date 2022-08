As últimas horas não foram nada fáceis para Isabel Figueira. O filho mais novo da atriz, Francisco, passou a noite internado no hospital e esta quarta-feira, dia 10 de agosto, foi divulgado o motivo.

"Obrigada a todos pelas mensagens queridas. Ontem, infelizmente, o final do nosso dia foi no hospital. O Francisco tem uma amigdalite grave acompanhada por uma infeção respiratória que deram ontem febres altíssimas. Já está estabilizado e em casa com muito amor", escreveu Isabel Figueira.

© Instagram/Isabel Figueira