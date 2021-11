Não foi só Sara Barradas que se viu impedida de viajar para os EUA para assistir aos Emmy, gala que decorreu na noite de segunda-feira, 22 de novembro. Também Isaac Alfaiate não conseguiu ir com a equipa da TVI para Nova Iorque, mas por motivos de saúde.

“Uma m***** de uma gastroenterite não me deixou viajar com vocês para Nova Iorque. Estou muito triste por não ter ido”, disse no início da semana na sua página de Instagram.

Sobre o projeto ‘Quer o Destino’ - que estava nomeado na categoria de Telenovela nos International Emmy Awards mas não venceu o prémio -, o ator destacou: “Foi uma novela especial em todos os sentidos, que me orgulho muito de ter feito parte, uma equipa incrível”.

