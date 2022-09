Isaac Alfaiate e Inês Abrantes estão separados, como comunicaram através das sotires da sua respetivas páginas de Instagram.

"Foram muitos anos de partilhas e de muito amor. Agora partilhamos uma grande amizade que ficará para sempre e o amor pelos nossos pequeninos. Espero que respeitem este momento", pode ler-se na publicação feita pelo ator.

Por sua vez, a apresentadora do 'Curto Circuito' disse: "Foram mais de sete anos de muito amor, cumplicidade e partilha, com a certeza de que faremos parte da vida um do outro para sempre. Agora partilhamos uma grande amizade e o amor pelos nossos 'filhotes'. Obrigada por todo o vosso respeito durante estes meses, que sei que o continuarão a manter".

Publicação de Isaac Alfaiate© Instagram

Publicação de Inês Abrantes© Instagram

Leia Também: Artistas Kelsea Ballerini e Morgan Evans separados