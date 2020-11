O rapper Shéyaa Bin Abraham-Joseph, conhecido pelo grande público como 21 Savage, usou esta segunda-feira, dia 23, as suas redes sociais para lamentar a morte do seu irmão mais novo, Terrell Davis, de 27 anos.

"Não consigo acreditar que alguém te agarrou, mano. Sei que descontei muito da minha raiva em ti, mas eu gostava de poder voltar atrás", declara 21 Savage, de 28 anos, juntando às suas palavras fotografias do irmão.

De acordo com o site Daily Mail, uma fonte próxima da família adianta que Terrell foi morto à facada após discutir com um amigo no em Brixton - Londres. O assassino não terá ainda sido identificado pelo polícia.

Terrell Davis estaria a "fazer compras com a avó quando começou a discutir com um amigo de longa data", conta a referida fonte. A morte do jovem terá ocorrido ainda no mesmo local, na sequência da troca de palavras entre os dois.

