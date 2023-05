Gerard Piqué fez a sua primeira visita aos filhos em Miami, para onde se mudaram recentemente com Shakira, contudo, nem tudo correu tranquilamente.

Segundo declarações da jornalista Verónica Bastos ao programa 'La mesa caliente', Tonino Mebarak, irmão de Shakira, terá confrontado o ex-jogador após uma discussão intensa com a cantora.

"A notícia do fim de semana é que, alegadamente, a Shakira teve uma grande discussão com o 'ex' e essa discussão tornou-se de tal forma violenta que, ao que parece, Tonino, irmão da cantora, começou a bater em Piqué para defender a irmã", refere Verónica.

A comunicadora nota, inclusive, que vários agentes terão sido chamados ao local para acabar com o conflito. "Há rumores de que a polícia teve de intervir para acabar com a discussão, mas não existe um documento oficial da policia, não existe um relatório público oficial desse incidente", sublinhou.

Até ao momento, nenhuma das partes se pronunciou publicamente sobre o sucedido.

Leia Também: Piqué fez "cena de ciúmes" quando Shakira gravou videoclipe com Maluma